Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась соблазнительной фотографией.
На странице в Instagram артистка опубликовала фото в блестящем черном наряде с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Мейхер.
"Где самый лучший свет?! Верно, в ванной", — подписала фото Надежда.
Надежда Мейхер
Поклонники звезды не смогли пройти мимо пикантного снимка певицы, и засыпали ее комплиментами:
"Ослепительная красота", "Эталон красоты", "Боже, какая женщина", "Надя, как вы прекрасны! Обожаю вас еще со времен "Моя попытка номер 5", "Идеальная Надя".
Стоит отметить, что соблазнительные фотографии — вовсе не редкость в соцсети Мейхер. Артистка часто радует фанатов снимками, на которых подчеркивает свои аппетитные формы.
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-бомба из "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками снимком без макияжа.
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