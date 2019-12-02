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2 декабря • обновлено в 08:32
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Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото

3.9т
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Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась соблазнительной фотографией.

На странице в Instagram артистка опубликовала фото в блестящем черном наряде с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Мейхер.

"Где самый лучший свет?! Верно, в ванной", подписала фото Надежда.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Новости
От простушки до секс-символа: как изменилась звезда "ВИА Гры" Надежда Мейхер

Поклонники звезды не смогли пройти мимо пикантного снимка певицы, и засыпали ее комплиментами:

"Ослепительная красота", "Эталон красоты", "Боже, какая женщина", "Надя, как вы прекрасны! Обожаю вас еще со времен "Моя попытка номер 5", "Идеальная Надя".

Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото

Стоит отметить, что соблазнительные фотографии — вовсе не редкость в соцсети Мейхер. Артистка часто радует фанатов снимками, на которых подчеркивает свои аппетитные формы.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-бомба из "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками снимком без макияжа.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Мейхер
Место
Украина
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