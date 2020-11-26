Экс-звезда "Квартал 95" Юзик отмечает день рождения: каким он был в молодости. Фото и видео

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Юрий Корявченков отмечает день рождения

Бывший артист студии "Квартал 95", народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный также как Юзик, 26 ноября отмечает день рождения.

Так, ему исполнилось 46 лет. OBOZREVATEL решил вспомнить, как он выглядел в молодости: до политики и знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Корявченков начал свою карьеру в мире юмора еще в 90-х годах. В 1995-м он играл в КВН с командой из Кривого Рога "Криворожская шпана", которая позже объединилась с командой "Сибирские богатыри". В 1996 году уже под названием "50 на 50" юмористы выступали в Высшей Лиге Клуба.

Худой Юзик: как он выглядел в молодости

В сети опубликовано архивное видео, где видно, что во времена КВН Юзик был намного худее. Также отметим, что он играл вместе с российским комиком и нынешней звездой Comedy Club Гариком Мартиросяном.

https://www.obozrevatel.com/politics/yuzika-pojmali-v-rade-s-batonchikom-roshen-set-vzorvali-shutkami-o-zrade.htm

Позже Корявченков познакомился с будущим "квартальщиком" Александром Пикаловым. Ребята начали выступать за "Сборную Днепропетровска". Вскоре, а именно в 1997 году, он стал членом "Сборной Кривого Рога", которая впоследствии превратилась в "Квартал 95". Бывший комик пробыл в команде вплоть до 2019 года, после чего ушел в политику.

Молодые актеры студии "Квартал 95".
Команда КВН "95 квартал"
Студия "Квартал 95" до президентства Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Корявченков (Юзик) попал на камеры журналистов во время поедания шоколадного батончика Roshen и стал объектом множества шуток интернет-пользователей

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