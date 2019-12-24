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24 декабря • обновлено в 04:27
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"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини

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Американская актриса и певица Белла Торн, экс-звезда фильмов Disney Белла Торн взбудоражила поклонников откровенными снимками.

Так, на них 22-летняя знаменитость позировала в маленьком леопардовом бикини, обхватив руками свои волнистые волосы и продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующие фото Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Торн

Белла Торн

Фото: pinterest.com

Белла Торн сексуально позирует на камеру

Белла Торн сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в откровенном купальнике

Белла Торн в откровенном купальнике

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн продемонстрировала роскошную фигуру

Белла Торн продемонстрировала роскошную фигуру

Фото: instagram/bellathorne

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Полуголая модель-"копия" Кардашьян взбудоражила пикантными фото в постели

Отметим, что кадры меньше чем за сутки набрали более 1 млн лайков. Также в комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Горячая", "Просто красивая, великолепная, сексуальная богиня", "У тебя невероятное тело", — написали люди.

"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини
"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини
"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини
"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Беллы Торн, которыми она удивляла поклонников в сети.

Соблазнительная Белла Торн

Соблазнительная Белла Торн

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн оголила грудь

Белла Торн оголила грудь

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн полностью голая

Белла Торн полностью голая

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в пикантной фотосессии

Белла Торн в пикантной фотосессии

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн полностью голая

Белла Торн полностью голая

Фото: instagram/bellathorne

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус взбудоражила поклонников откровенными снимками без бюстгальтера. На них она позировала в шортах и белой прозрачной майке, сквозь которую просматривались соски.

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Автор
Кристина Долматова
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