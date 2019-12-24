"Горячая и сексуальная!" Экс-звезда Disney взбудоражила откровенными фото в бикини

Американская актриса и певица Белла Торн, экс-звезда фильмов Disney Белла Торн взбудоражила поклонников откровенными снимками.

Так, на них 22-летняя знаменитость позировала в маленьком леопардовом бикини, обхватив руками свои волнистые волосы и продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующие фото Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Торн Фото: pinterest.com

Белла Торн сексуально позирует на камеру Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в откровенном купальнике Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн продемонстрировала роскошную фигуру Фото: instagram/bellathorne

Отметим, что кадры меньше чем за сутки набрали более 1 млн лайков. Также в комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Горячая", "Просто красивая, великолепная, сексуальная богиня", "У тебя невероятное тело", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Беллы Торн, которыми она удивляла поклонников в сети.

Соблазнительная Белла Торн Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн оголила грудь Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн полностью голая Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в пикантной фотосессии Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн полностью голая Фото: instagram/bellathorne

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная голливудская певица и актриса Майли Сайрус взбудоражила поклонников откровенными снимками без бюстгальтера. На них она позировала в шортах и белой прозрачной майке, сквозь которую просматривались соски.

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