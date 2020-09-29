Экс-жене Сереги запретили встречаться с детьми: они не виделись 9 месяцев

Бывшая жена рэпера Сереги (настоящее имя Сергей Пархоменко) Полина Ололо рассказала, как прошло очередное заседание по делу о дальнейшей судьбе ее сыновей Платона и Марка.

Женщина, которая уже почти год ведет борьбу за опеку над детьми, которых артист "похитил", призналась, что ей снова отказали в удовлетворении иска по определению места жительства мальчиков. Об этом Полина сообщила на личной странице в Instagram.

"28.09.20 – очередная дата, которая высечена на сердце шрамами. Сегодня состоялось судебное заседание по определению места жительства моих сыновей Марка и Платона. Мне в очередной раз отказано в обеспечении иска и в праве на образование моих детей. Дело в том, что по моему заявлению дети были зачислены в школу в городе Киеве, но к учебному процессу так и не приступили, поскольку моих детей прячет и удерживает их отец Сергей Пархоменко. Тем не менее ни в одну школу Харькова и области, где они якобы проживают, так и не были зачислены", – заявила она.

Полина заявила, что уже девять месяцев не видела и не слышала своих детей. Также она отметила, что ее экс-муж в очередной раз сменил адвокатов. Теперь его защищает Новак Андрей Васильевич, который обвиняется во взятке, а его дело находится на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда.

"Уже 9 месяцев я не вижу и не слышу своих детей. Мне неизвестно их местонахождение, и кто ими занимается, пока отец на камерных корпоративах сводит концы с концами. Пархоменко очередной раз сменил адвокатов, и не придумал ничего лучшего, как взять себе в адвокаты уже бывшего судью-взяточника – обвиняемого Новака Андрея Васильевича, дело которого рассматривает Высший антикоррупционный суд, очевидно рассчитывая на его коррупционные связи. Прошу каждого неравнодушного информировать меня про местонахождение моих детей", – подытожила она.

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью". К слову, сейчас Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо опубликовала видео, на котором он был запечатлен вместе с любовницей.