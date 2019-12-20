Экс-жене Потапа – 42: самые сексуальные фото красавицы

Бывшая жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая 20 декабря отметила 42-ой день рождения .

Успешная женщина уже получила поздравления от звезд, а OBOZREVATEL сделал подборку ее самых сексуальных фотографий.

Ирине Горовой исполнилось 42 года instagram/gorovaya_irina

Как известно, Горовая вместе с Потапом в 2009 году основала Mozgi Entertainment. В одном из интервью она признавалась, что именно семейный бизнес послужил причиной такого успеха. Несколько лет она вместе с тогдашним супругом упорно работала над раскруткой проекта.

Кроме успешной женщины в шоубизе, Горовая также является мамой двоих детей, чего совершенно не заметно по ее фигуре.

Потап и Горовая с детьми instagram/gorovaya_irina

Ирина однажды признавалась, что каждое утро обязательно занимается спортом, который еще и является главным стимулом находить в себе силы просыпаться пораньше. Потому нет ничего удивительного в том, что красавица часто выставляет в сети соблазнительные фотографии, хвалясь перед поклонниками роскошным телом.

Как выглядит бывшая жена Потапа без одежды – фото Горовой

Ирина Горовая на пляже instagram/gorovaya_irina

Ирина Горовая в купальнике instagram/gorovaya_irina

Ирина Горовая instagram/gorovaya_irina

Горовая в купальнике показала ягодицы instagram/gorovaya_irina

Полуголая Горовая instagram/gorovaya_irina

Горовая в купальнике - фото instagram/gorovaya_irina

Экс-жена Потапа на отдыхе instagram/gorovaya_irina

Ирина Горовая instagram/gorovaya_irina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Надя Дорофеева поздравила подругу Горовую с днем рождения, опубликовав совместное фото, на котором красавицы позируют в стильных образах.

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