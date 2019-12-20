Экс-жене Потапа – 42: самые сексуальные фото красавицы

Бывшая жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая 20 декабря отметила 42-ой день рождения .
Успешная женщина уже получила поздравления от звезд, а OBOZREVATEL сделал подборку ее самых сексуальных фотографий.
Ирине Горовой исполнилось 42 года
instagram/gorovaya_irina
Как известно, Горовая вместе с Потапом в 2009 году основала Mozgi Entertainment. В одном из интервью она признавалась, что именно семейный бизнес послужил причиной такого успеха. Несколько лет она вместе с тогдашним супругом упорно работала над раскруткой проекта.
Кроме успешной женщины в шоубизе, Горовая также является мамой двоих детей, чего совершенно не заметно по ее фигуре.
Потап и Горовая с детьми
instagram/gorovaya_irina
Ирина однажды признавалась, что каждое утро обязательно занимается спортом, который еще и является главным стимулом находить в себе силы просыпаться пораньше. Потому нет ничего удивительного в том, что красавица часто выставляет в сети соблазнительные фотографии, хвалясь перед поклонниками роскошным телом.
Как выглядит бывшая жена Потапа без одежды – фото Горовой
Ирина Горовая на пляже
instagram/gorovaya_irina
Ирина Горовая в купальнике
instagram/gorovaya_irina
Ирина Горовая
instagram/gorovaya_irina
Горовая в купальнике показала ягодицы
instagram/gorovaya_irina
Полуголая Горовая
instagram/gorovaya_irina
Горовая в купальнике - фото
instagram/gorovaya_irina
Экс-жена Потапа на отдыхе
instagram/gorovaya_irina
Ирина Горовая
instagram/gorovaya_irina
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Надя Дорофеева поздравила подругу Горовую с днем рождения, опубликовав совместное фото, на котором красавицы позируют в стильных образах.
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