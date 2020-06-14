Экс-жена Сереги устроила разборки с полицией в школе, чтобы забрать детей у рэпера

Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергей Пархоменко), которая ранее заявляла о "похищении" их совместных детей, устроила разборки в школе. Полина Ололо привела в учреждение полицию.

Так, экс-супруга Сереги рассказала, что приехала в Харьковский технологический лицей №9, где учатся их с рэпером сыновья и потребовала отчислить мальчиков. Женщина указала, что хотела перевести их в школу в Киев и увезти в столицу, однако директор лицея отказала в этом. О скандале Ололо написала на личной странице в Instagram.

"Мне в ультимативной форме сообщили, что по факсу поступило заявление отца, что он против. Заявление написано будто маркером чуть ли не на салфетке... Рэпер Серега "купил" директора Харьковского лицея №9! Действия директора, а также действия ее заместителя являются незаконными, преступными и содержащими в себе коррупционную составляющую", – рассказала девушка.

Instagram Полины Ололо

Ололо подчеркнула, что сотрудники лицея, помимо отказа отчислять ее детей и переводить в другую школу, начали также распространять клевету в адрес правоохранителей, которые ей помогали разбираться с директором. При этом, как пояснила Полина, такое указание администрации лицея дал именно ее бывший супруг, который не хочет, чтобы молодая мать пересекалась со своими детьми.

"У замдиректора еще и хватило совести написать на них заявления! Они отказались отдавать мне детей, а впоследствии, когда я вызвала наряд полиции, директор данного учебного заведения пообщавшись в телефонном режиме с отцом учеников, которым является известный артист Серега, вызвала скорую и имитировала сердечный приступ!" – разразилась гневом женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо, у которой Серега в феврале этого года отобрал детей, заявила об алкогольной зависимости рэпера.