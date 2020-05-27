Бывшая жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко), который в феврале отобрал у нее детей, Полина Ололо заявила на него в полицию, чтобы увидеть своих сыновей.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Полина Ололо и Серега tsn.ua

Так, ранее Полина сообщала, что сейчас ее дети находятся в отельном комплексе под Киевом. После первой встречи там с младшим сыном Платоном женщина на следующий день снова приехала в гостиницу. В этот раз к ней вышел Серега.

"Как вы помните, во время моей встречи с Платоном, ребенок попросил меня приехать на следующий день. И я приехала. На пороге отеля, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим господином Пархоменко! Сергей закрыл дверь у нас перед носом. Но отступать не собирались. Прошли на ресепшн отеля и ждали. Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки он заставлял нас уехать. Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришел охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети!", – пишет Полина.

"Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику полиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем", – добавила экс-жена Сереги.

Полина Ололо с сыном Instagram @polina_lola

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо, у которой Серега в феврале этого года отобрал детей, заявила об алкогольной зависимости рэпера.

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