Экс-жена Сереги о рэпере: он обещал уничтожить меня

Экс-жена рэпера Сереги, у которой он в феврале этого года отобрал двух сыновей, Полина Ололо заявила, что всерьез опасается за свою жизнь из-за угроз артист.

Так, по словам Полины, бывший возлюбленный грозится уничтожить и наказать ее, а также "выставить падшей женщиной в суде", во время рассмотрения дела об опеке над их детьми. Об этом она заявила в интервью изданию Viva.

"Сейчас он льет грязь и называет меня последними словами. В суде хочет меня выставить падшей женщиной, отбросом общества. В последних голосовых сообщениях он грозит меня уничтожить, наказать, просит исчезнуть из его жизни. Но я буду бороться до победного. Сколько бы ни шли судебные разбирательства, я запаслась терпением и всю землю обойду в поисках помощи, чтобы мои родные, самые любимые дети на свете были рядом", – рассказала Ололо.

Полина Ололо и Серега (фото – ivona.bigmir.net)

Полина также добавила, что верит в то, что "закон, правда и добро должны восторжествовать над неадекватностью, злостью и ненавистью".

"Сергей заблокировал меня еще в сентябре прошлого года и на связь не выходит, аргументируя, что он живет своей спокойной жизнью. Все, что он транслирует прессе, сейчас является его защитным образом для того, чтобы не упасть в глазах общества. Картинка, которую вам показывают, не всегда является правдой. Еще раз повторюсь, вы и не представляете, какой он человек на самом деле... Но я верю, что закон, правда и добро должны восторжествовать над неадекватностью, злостью и ненавистью", – подытожила женщина.

Полина Ололо с сыновьями (Instagram Полины Ололо)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо заявила на рэпера Серегу в полицию, чтобы увидеть своих сыновей.