Экс-жена рэпера Bahh Tee: он бил меня и таскал по полу за волосы, я думала о суициде

Экс-жена российского рэпера Bahh Tee (Бахтияра Алиева) Фаргана Гасанова раскрыла жуткие подробности брака с артистом. По словам девушки, возлюбленный неоднократно избивал ее и таскал по полу за волосы.

Об этом Фаргана сообщила изданию Starhit, отметив, что Бахтияр впервые поднял на нее руку во время их медового месяца. Тогда девушка была сильно напугана и никому не рассказала о случившемся.

"Бахтияр многократно поднимал на меня руку. Началось это еще в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала. Да, я не ангел, но насилие – это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно", – рассказала она.

Бывшая жена Bahh Tee рассказала, что рэпер поднимал на нее руку (фото –starhit.ru)

Также Фаргана заявила: когда жить с артистом стало совсем невыносимо, она улетела к родителям в Новосибирск. Однако несмотря на насилие, хотела сохранить брак. Вскоре девушка узнала, что возлюбленный ей изменяет.

"Я даже умоляла его все вернуть, спасти отношения, все-таки он был моей первой серьезной любовью, не говоря уже про силу привычки и привязанность... Глупенькой была, ничего толком не понимала. Но в итоге Бахтияр перестал мне звонить и писать. И пока я была в Новосибирске, сменил квартиру, о переезде ничего не сообщил. Когда решила вернуться в Москву, просто сказал, чтобы я не приезжала. Оказывается, в то время он уже изменял мне, да и до этого тоже, но я не знала. Пока я была в отъезде, приставал к моим лучшим подругам в самом прямом смысле", – отметила она.

Несмотря на насилие, девушка хотела сохранить брак (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

За три года брака Гасанова сильно похудела на нервной почве, часто болела и постоянно обращалась к врачам. Муж поселил в ней множество комплексов, внушал, что кроме него она никому не нужна.

"В какой-то момент я даже начала заикаться и стесняться себя, думая, что урод. В Новосибирске пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде... В итоге мы развелись дистанционно, я не хотела его видеть", – подытожила девушка.

Bahh Tee и Фаргана Гасанова (фото –starhit.ru)

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