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Экс-жена рэпера Bahh Tee: он бил меня и таскал по полу за волосы, я думала о суициде

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Экс-жена рэпера Bahh Tee: он бил меня и таскал по полу за волосы, я думала о суициде

Бывшая жена Bahh Tee рассказала, что рэпер поднимал на нее руку (фото - lady.day.az).

Экс-жена российского рэпера Bahh Tee (Бахтияра Алиева) Фаргана Гасанова раскрыла жуткие подробности брака с артистом. По словам девушки, возлюбленный неоднократно избивал ее и таскал по полу за волосы.

Об этом Фаргана сообщила изданию Starhit, отметив, что Бахтияр впервые поднял на нее руку во время их медового месяца. Тогда девушка была сильно напугана и никому не рассказала о случившемся.

"Бахтияр многократно поднимал на меня руку. Началось это еще в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала. Да, я не ангел, но насилие это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно", – рассказала она.

Бывшая жена Bahh Tee рассказала, что рэпер поднимал на нее руку (фото –starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee рассказала, что рэпер поднимал на нее руку (фото –starhit.ru)

Также Фаргана заявила: когда жить с артистом стало совсем невыносимо, она улетела к родителям в Новосибирск. Однако несмотря на насилие, хотела сохранить брак. Вскоре девушка узнала, что возлюбленный ей изменяет.

"Я даже умоляла его все вернуть, спасти отношения, все-таки он был моей первой серьезной любовью, не говоря уже про силу привычки и привязанность... Глупенькой была, ничего толком не понимала. Но в итоге Бахтияр перестал мне звонить и писать. И пока я была в Новосибирске, сменил квартиру, о переезде ничего не сообщил. Когда решила вернуться в Москву, просто сказал, чтобы я не приезжала. Оказывается, в то время он уже изменял мне, да и до этого тоже, но я не знала. Пока я была в отъезде, приставал к моим лучшим подругам в самом прямом смысле", – отметила она.

Несмотря на насилие, девушка хотела сохранить брак (фото – starhit.ru)

Несмотря на насилие, девушка хотела сохранить брак (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

Бывшая жена Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побои (фото – starhit.ru)

За три года брака Гасанова сильно похудела на нервной почве, часто болела и постоянно обращалась к врачам. Муж поселил в ней множество комплексов, внушал, что кроме него она никому не нужна.

"В какой-то момент я даже начала заикаться и стесняться себя, думая, что урод. В Новосибирске пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде... В итоге мы развелись дистанционно, я не хотела его видеть", – подытожила девушка.

Bahh Tee и Фаргана Гасанова (фото –starhit.ru)

Bahh Tee и Фаргана Гасанова (фото –starhit.ru)

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