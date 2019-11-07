"Нет теплых отношений": экс-жена Потапа призналась, как их сын общается с Каменских

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая рассказала об отношениях их 11-летнего сына Андрея с новой женой рэпера, певицей Настей Каменских (NK).

Так, в программе "Життя відомих людей" Ирина призналась, что между мальчиком и его мачехой нет теплых отношений (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина Горовая с сыном и Настя Каменских

"Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья", — поделилась Ирина.

В то же время Горовая отметила, что не препятствует общению Потапа с сыном.

Потап с сыном Фото: instagram/realpotap

"Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей", — рассказала Ирина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап рассказал о своих отношениях с экс-супругой Ириной Горовой и сыном Андреем после того, как стало известно о его романе с Настей Каменских.

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