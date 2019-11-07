Главная Новости
7 ноября • обновлено в 09:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Нет теплых отношений": экс-жена Потапа призналась, как их сын общается с Каменских

2.3т Читать материал на украинском

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая рассказала об отношениях их 11-летнего сына Андрея с новой женой рэпера, певицей Настей Каменских (NK).

Так, в программе "Життя відомих людей" Ирина призналась, что между мальчиком и его мачехой нет теплых отношений (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ирина Горовая с сыном и Настя Каменских

Ирина Горовая с сыном и Настя Каменских

"Не очень они общаются. У них нет каких-то взаимоотношений. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицалово, но и нет теплых отношений, мы не одна большая семья", — поделилась Ирина.

Новости
"Секси-подружки!" Экс-жена и дочь Потапа восхитили сеть полуголым фото

В то же время Горовая отметила, что не препятствует общению Потапа с сыном.

Потап с сыном

Потап с сыном

Фото: instagram/realpotap

"Леша приходит, он вхож в наш дом, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей", — рассказала Ирина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап рассказал о своих отношениях с экс-супругой Ириной Горовой и сыном Андреем после того, как стало известно о его романе с Настей Каменских.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel