Экс-жена Павлика указала на мистический след в смерти своего сына

Ольга Веркалец Люди 09:59, 10.09.2020 Обновлено: 10:08, 10.09.2020

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева нашла мистический след в смерти своего сына Павла, который умер от рака в возрасте 21 года.

Как написала женщина на своей странице в Facebook, Павел Павлик заболел в августе и через два года в этом же месяце умер. Мистический символизм она также увидела в дате рождения и смерти сына. Он родился 7 мая, а умер – 7 августа. Созаева отметила, что такие совпадения были и у ее родителей.

"Моя мама родилась 12-го числа, а умерла 15-го. А папа родился 15-го, а умер 12-го.

Мой сын заболел в августе и умер в августе. Родился 7-го числа и умер 7-го. В хоспис привезли его 8 числа и вывезли 8-го. Ему шел 22-ой год, и место на кладбище 22-е", – рассказала мать Павла Павлика.

Созаева указала на мистический след в трагедии с сыном.
Facebook Лора Созаева

Пользователи соцсети в комментариях под публикацией поделились похожими историями. А некоторые отметили, что "не нужно углубляться в творение Бога, ведь мистика не любит вмешательств".

Поклонники поделились похожими историями.
Facebook Лора Созаева
В сети отметили, что мистика не любит вмешательств.
Facebook Лора Созаева

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