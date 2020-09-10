Экс-жена Павлика указала на мистический след в смерти своего сына
Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева нашла мистический след в смерти своего сына Павла, который умер от рака в возрасте 21 года.
Как написала женщина на своей странице в Facebook, Павел Павлик заболел в августе и через два года в этом же месяце умер. Мистический символизм она также увидела в дате рождения и смерти сына. Он родился 7 мая, а умер – 7 августа. Созаева отметила, что такие совпадения были и у ее родителей.
"Моя мама родилась 12-го числа, а умерла 15-го. А папа родился 15-го, а умер 12-го.
Мой сын заболел в августе и умер в августе. Родился 7-го числа и умер 7-го. В хоспис привезли его 8 числа и вывезли 8-го. Ему шел 22-ой год, и место на кладбище 22-е", – рассказала мать Павла Павлика.
Пользователи соцсети в комментариях под публикацией поделились похожими историями. А некоторые отметили, что "не нужно углубляться в творение Бога, ведь мистика не любит вмешательств".
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя два года после выявления диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына.
Певец рассказывал, что сначала болезнь проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.