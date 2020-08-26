Экс-жена Павлика растрогала сеть видео последних дней жизни их сына

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева растрогала пользователей сети роликом с их сыном Павлом, который умер от рака в возрасте 21 год.

Видео было снято в хосписе, где провел последние дни жизни Павел Павлик. На кадрах парень изображен улыбающимся, он общался со своим другом и матерью. Ролик опубликован в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Кого-то я слегка шокирую. Это хоспис. Я была там с сыном круглосуточно, за исключением нескольких часов, когда меня заменяли подруги или Виктор. Вы увидите Пашиного друга Илью, у которого год назад на руках умер отец от рака. Вы понимаете, чего ему стоило так поддерживать друга зная, что он тоже уходит? Я им восхищаюсь и горжусь!" – написала мать Павла Павлика.

Бывшая жена Павлика растрогала сеть видео с сыном Скриншот видео (Facebook Лоры Созаевой)

Также она дала совет для родителей, дети которых тоже ведут борьбу с тяжелыми заболеваниями.

"Хорошие мои! В те отрезки времени, когда у ребенка не болит, я бы вам пожелала делать как я. Веселиться! И обязательно рассказывать о вечности! Они не уходят во тьму, или дыру, или пропасть! Они идут в руки любящего Отца. Песня – из любимого Пашиного фильма "1+1". У главного героя тоже не двигались руки и ноги, но главное не тело, а дух!" – подытожила женщина.

Пользователи сети были растроганы роликом. В комментариях многие из них отметили, что кадры "разрывают душу". Другие же высказали восхищение в адрес Созаевой, назвав ее сильной и мудрой женщиной.

Пользователи поддержали Ларису Facebook Лоры Созаевой

Видео с сыном Павлика в хосписе растрогало сеть Facebook Лоры Созаевой

Пользователи сети высказали Созаевой слова поддержки Facebook Лоры Созаевой

Ранее трогательным роликом из хосписа с пользователями сети поделился отец парня Виктор Павлик.

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