Экс-жена Павлика растрогала сеть видео последних дней жизни их сына

Мать умершего Павла Павлика поделилась видео с сыном. Коллаж
Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева растрогала пользователей сети роликом с их сыном Павлом, который умер от рака в возрасте 21 год.
Видео было снято в хосписе, где провел последние дни жизни Павел Павлик. На кадрах парень изображен улыбающимся, он общался со своим другом и матерью. Ролик опубликован в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Кого-то я слегка шокирую. Это хоспис. Я была там с сыном круглосуточно, за исключением нескольких часов, когда меня заменяли подруги или Виктор. Вы увидите Пашиного друга Илью, у которого год назад на руках умер отец от рака. Вы понимаете, чего ему стоило так поддерживать друга зная, что он тоже уходит? Я им восхищаюсь и горжусь!" – написала мать Павла Павлика.
Бывшая жена Павлика растрогала сеть видео с сыном Скриншот видео (Facebook Лоры Созаевой)
Также она дала совет для родителей, дети которых тоже ведут борьбу с тяжелыми заболеваниями.
"Хорошие мои! В те отрезки времени, когда у ребенка не болит, я бы вам пожелала делать как я. Веселиться! И обязательно рассказывать о вечности! Они не уходят во тьму, или дыру, или пропасть! Они идут в руки любящего Отца. Песня – из любимого Пашиного фильма "1+1". У главного героя тоже не двигались руки и ноги, но главное не тело, а дух!" – подытожила женщина.
Пользователи сети были растроганы роликом. В комментариях многие из них отметили, что кадры "разрывают душу". Другие же высказали восхищение в адрес Созаевой, назвав ее сильной и мудрой женщиной.
Пользователи поддержали Ларису Facebook Лоры Созаевой
Видео с сыном Павлика в хосписе растрогало сеть Facebook Лоры Созаевой
Пользователи сети высказали Созаевой слова поддержки Facebook Лоры Созаевой
Ранее трогательным роликом из хосписа с пользователями сети поделился отец парня Виктор Павлик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
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