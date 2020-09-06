Экс-жена Павлика рассказала о давней мечте умершего сына и показала силу духа

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась с поклонниками давней мечтой сына Павела, который скончался от рака в возрасте 21 год.

На странице в Facebook Созаева опубликовала пост, в котором рассказала, что первым делом хотел сделать их общий сын с Павликом после выздоровление от рака.

"Когда сын поступал в академию, нужно было сдавать норматив по бегу. Уговорить его тренироваться одному было невозможно. Я вставала в шесть утра, вытаскивала его с кровати и бежала рядом с ним, чтобы не уселся где-то там вдалеке на скамейке. А я ненавижу бегать! Поступив, бег стал ему нравиться! И мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. А буквально за месяц до своего ухода он спросил: – Мам, а почему ты не бегаешь? – Бегу, Пашенька, бегу!" – написала трогательный пост экс-жена певца.

Бывшая жена Виктора Павлика рассказала о давней мечте умершего сына.

Пользователи сети были растроганы публикацией Созаевой и посоветовали ей никогда не сдаваться и идти вперед.

Коментарии к посту Ларисы Созаевой.

Поклонники поблагодарили за мотивационный пост экс-жены Виктора Павлика.

Ранее Лариса Созаева опубликовала в сеть видео последних дней жизни их сына.

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