Экс-жена Павлика рассказала о давней мечте умершего сына и показала силу духа

Лариса Созаева опубликовала мотивационный пост. Facebook Ларисы Созаевой
Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась с поклонниками давней мечтой сына Павела, который скончался от рака в возрасте 21 год.
На странице в Facebook Созаева опубликовала пост, в котором рассказала, что первым делом хотел сделать их общий сын с Павликом после выздоровление от рака.
"Когда сын поступал в академию, нужно было сдавать норматив по бегу. Уговорить его тренироваться одному было невозможно. Я вставала в шесть утра, вытаскивала его с кровати и бежала рядом с ним, чтобы не уселся где-то там вдалеке на скамейке. А я ненавижу бегать! Поступив, бег стал ему нравиться! И мечтал, когда выздоровеет, бежать по набережной. А буквально за месяц до своего ухода он спросил: – Мам, а почему ты не бегаешь? – Бегу, Пашенька, бегу!" – написала трогательный пост экс-жена певца.
Бывшая жена Виктора Павлика рассказала о давней мечте умершего сына.
Пользователи сети были растроганы публикацией Созаевой и посоветовали ей никогда не сдаваться и идти вперед.
Коментарии к посту Ларисы Созаевой.
Поклонники поблагодарили за мотивационный пост экс-жены Виктора Павлика.
Ранее Лариса Созаева опубликовала в сеть видео последних дней жизни их сына.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
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