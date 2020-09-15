Экс-жена Павлика о смерти их сына: я в пустоте, мне очень тяжело

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева трогательно высказалась о смерти их совместного сына Павла, который умер от рака в возрасте 21 года. С момента его ухода из жизни прошло 40 дней.

По словам Созаевой, она ощущает себя "в пустоте", так как рядом больше никогда не будет самого родного человека. Женщина также рассказала, как воспитывала сына. Об этом она написала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я всегда говорила сыну, когда чего-то не знала, а он знал и этим гордился, что я хочу, чтобы ты был лучше меня! В воспитании сына я действовала от обратного опыта в своей жизни. Мои родители не были со мной близки, мало уделяли мне время, не помогали мне в учебе, и уже тогда я дала себе обещание, что я буду делать так, как хотела бы, чтобы поступали со мной", – высказалась Лариса.

Павел Павлик с мамой Ларисой Созаевой. Facebook Созаевой

Также она добавила, что до сих пор не справилась с болью тяжелой утраты.

"21 год я обнимала и говорила люблю своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело! 40 дней... Уже сама..." – трогательно добавила экс-жена Виктора Павлика.

Женщина показала душещипательное видео с Павлом Павликом и подчеркнула, что он был не по годам умным парнем. Она указала, что не жалеет, что 12 лет своей жизни посвятила его воспитанию, а не карьере.

"Я не жалею, что у меня нет достижений в карьере, потому что 12 лет я посвятила воспитанию сына, и, как оказалось, не зря... Как-то Паша сказал: "Мам, ты меня неправильно воспитала. Я слишком добрый..." – подытожила Лора Созаева.

Как сообщал OBOZREVATEL: