Экс-жена Павлика – о проблемах украинских больниц: я спала прямо у сына в ногах

Бывшая жена украинского исполнителя Виктора Павлика Лариса Созаева подробно рассказала о состоянии украинских больниц, и с какими проблемами им с умершим сыном пришлось столкнуться.

По ее словам, медицинские учреждения должны расти, а не ухудшаться, сообщила она на своей странице в Facebook.

"Это было ровно два года назад. Институт рака. Фото делал сын, мы вышли на свежий воздух, ему тяжело было ходить после операции и химиотерапии, но я настаивала, что нужно выходить из палаты... Я веселила Пашу как могла... Пребывание в стенах больницы ужасное. В палате шесть пациентов, при каждом пациенте сопровождающий родственник, который ночует прямо в палате, если есть свободная койка, чтобы следить за капельницей круглосуточно", – рассказала Созаева.

Кроме того, днем в палате находилось по 12-13 человек. А ночью на 7-8 палат – всего одна медсестра.

"И, как правило, она спит. И ты бегаешь ночью и стучишь, чтобы она проснулась и поменяла капельницу. Несколько раз я спала прямо у сына в ногах, благо я маленькая, скрутившись у его ног калачиком, засыпала на пару часов, чтобы не пропустить замену капельницы. 10 химиотерапий в институте рака по пять дней – 50 дней проведенных в застенках этой больницы в жутких условиях. У врачей нет выбора, они смотрят извиняющимся взглядом, что такие условия в Национальном институте рака, куда приезжают со всей страны пациенты", – подчеркнула Лариса.

Экс-жена Павлика считает, что нашей стране необходимы новые больницы, где пациенты и родственники будут находиться в комфортных условиях.

"Больницы должны расти, как грибы после дождя, потому что экология становится все хуже, мутация вирусов прогрессирует и ситуация будет только ухудшаться с каждым годом", – добавила женщина.

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