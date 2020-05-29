Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму

Анна Михно Люди 08:16, 29.05.2020 Обновлено: 09:09, 29.05.2020

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на запрос шоумена на ее психологическую экспертизу.

В комментарии программе "Ранок з Україною" Елена призналась, что не может отказаться от прохождения экспертизы.

Владимир Остапчук и Елена Войченко с детьми
1plus1.ua

"Возможности отказаться нет, поскольку это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина", – говорит Войченко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
segodnya.ua

Кроме того, Елена призналась, что бывший муж говорил дочери, что у нее будет новая мама, лучше, чем Войченко.

"Достаточно давно он говорил, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Наверное, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы", – сказала Елена.

Владимир Остапчук и Елена Войченко с детьми
niklife.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.

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