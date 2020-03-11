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11 марта • обновлено в 11:06
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Экс-жена Остапчука впервые высказалась о его любовнице

1.2т
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Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко впервые прокомментировала его роман с новой возлюбленной.

Так о новых отношениях Остапчука Войченко высказалась в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Україна".

Владимир Остапчук и Елена Войченко

Владимир Остапчук и Елена Войченко

rbc.ua

Примечательно, что сам Остапчук новые отношения не комментирует и скрывает избранницу. По этому поводу высказалась Войченко:

"Со стороны девушки мне все понятно – она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему".

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

В частности, сообщается, что месяц назад журналисты уже рассекретили вероятную возлюбленную телеведущего: ею может быть 33-летний нотариус по имени Кристина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Остапчук подогрел слухи о новом романе: телеведущий опубликовал новое фото, на котором его обнимает таинственная незнакомка.

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Автор
Анна Михно
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
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