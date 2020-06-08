Экс-жена Остапчука Войченко раскрыла правду о его изменах и долгах

Экс-жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах мужчины, а также о его долгах.

Подробностями она поделилась в интервью программы "Без комплексов", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

По словам Елены, бывший муж неоднократно ей изменял в период семейной жизни, беременности и рождения сына Эвана.

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Первая любовница была во время его подготовки к Евровидению. Тогда он даже уходил к ней. Затем вернулся, просил прощения, говорил, что любит. Я его простила, но доверия не было. Когда я родила Эвана, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. И в этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три... На фото были обнаженные женщины, а в переписках – обсуждения совместных встреч, поездок за границу... У него были любовницы и в других странах, где он вел мероприятия", – призналась Войченко.

Она также вспомнила, как во время участия Остапчука в проекте "Танці з зірками" в эфире показали его речь о семейных ценностях. И добавила, что тогда он уже был в отношениях с нынешней девушкой Кристиной Горняк. К слову, ранее ведущий отмечал, что их отношения завязались гораздо позже.

Владимир Остапчук и Елена Войченко с детьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Был эфир Танців з зірками про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж... Причем очень смешно, когда он ездил к ней на квартиру и рассчитывался моей кредитной картой за Uber. Я все понимаю, но давай не рассчитываться моей картой за такси после того, как ты едешь ночью от девушки", – сказала Елена.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: instagram/vova_ostapchuk

Также Елена Войченко рассказала в интервью о долгах, которые Владимир Остапчук брал у ее родственников, покупая квартиру и дорогой автомобиль Jaguar за 40 тысяч долларов, на котором до сих пор ездит. По словам бывшей жены ведущего, ей самой пришлось погасить задолженность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной Кристиной Горняк.