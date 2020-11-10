Экс-жена Меладзе рассказала, как пережила тяжелый развод

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина Малухина рассказала, что смогла перенести тяжелый развод с артистом благодаря вере.

Так, по словам женщины, долгое время она находилась в депрессии и не могла оправиться от психологической травмы. Однако после того, как начала ходить в храм – смогла по-новому осмыслить свою жизнь. Такими подробностями Ирина поделилась в интервью порталу "Пчела".

"Я поняла, что можно выжить и сохраниться только через веру. Тогда я пришла в храм. Там я открыла для себя совершенно другой вид любви, о существовании которого не знала раньше. У меня была семья, любовь, но все было другим. Эта любовь оказалась абсолютно иного уровня, неведомого прежде. В храме я понимала, что душа исцеляется. Мне захотелось изучить вопрос. Я накупила книг и почти семь лет читала святых отцов", – разоткровенничалась Малухина.

Валерий Меладзе и Ирина Малухина spletnik.ru

Экс-супруга Меладзе отметила, что не держит обид на бывшего мужа, который ушел от нее к другой даме. А женщинам, тоже ставшим жертвами предательства в браке, Ирина советует не опускать руки и искать утешения в вере.

"Мы никогда не знаем, в какой жизненный капкан попадем. Господь сверху дает каждому свое, но именно то, что будет для него самым болезненным. Там, где легко, роста нет. Только тогда, когда невыносимо тяжело, что без помощи Бога не выжить, начинается подъем", – подытожила она.

Валерий Меладзе и Ирина Малухина peopletalk.ru

Ирина и Валерий Меладзе поженились в 1989 году, пара вырастила троих дочерей. Вместе супруги не жили с 2012 года, однако официально развод состоялся только в 2014 году. После этого исполнитель женился на своей бывшей бэк-вокалистке Альбине Джанабаевой.

Валерий Меладзе с бывшей женой Ириной и детьми cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые засветила лицо их младшего сына Луки. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она вместе с мальчиком стояла на берегу озера и кормила уток.