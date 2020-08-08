Экс-жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве: что случилось

Первая жена российского певца Владимира Кузьмина, поэтесса Татьяна Артемьева, считает, что Алла Пугачева увела у нее мужа с помощью черной магии. Якобы примадонна приворожила артиста.

Об этом сообщает издание "Собеседник". По словам женщины, Пугачева сама сообщила о привороте Кузьмина во время празднования одного из своих дней рождений. Как заверила Артемьева, тогда это заявление артистки стало настоящим шоком для всех гостей праздника.

"Еще она сообщила, что продала душу дьяволу за вечную молодость!" – добавила Татьяна.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин (фото – starhit)

Кроме того, Артемьева обвинили артистку и в других бедах. Например, Пугачева якобы причастна к смерти двоих детей Артемьевой. Финансовые трудности у поэтессы тоже возникли из-за Аллы Борисовны.

Напомним: в 1980-х годах Владимир Кузьмин бросил Татьяну Артемьеву с тремя маленькими детьми ради романа с Аллой Пугачевой. Тогда многие осудили артистку за то, что она разрушает чужую семью. Но об их отношениях быстро забыли, потому что артисты были вместе недолго.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что певицы Алла Пугачева и Надежда Бабкина счастливы со своими мужьями. Так, он назвал их браки "клоунадой" и отметил, что для него эти союзы "не выглядят убедительно".