Экс-жена Кокшенова отреагировала на слухи о многомиллионном наследстве актера
Экс-супруга Михаила Кокшенова Елена прокомментировала информацию о борьбе за многомиллионное наследство актера.
Так, по словам женщины, никто из близких не собирается претендовать на оставленное покойным имущество. Ведь "все уже давно поделено", передает "КП".
"У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество – на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно", – пояснила бывшая супруга артиста.
Елена также призналась, что Кокшенов подарил ей квартиру в Геленджике и не только, а также позаботился о всех своих близких. Кроме того, она призвала перестать считать их имущество.
"Откуда эти сведения, какая у Михаила Михайловича квартира и какой загородный дом? Все давно поменялось. У нас другие дома, другие квартиры – совсем не то имущество, о котором пишут в интернете", – подытожила женщина.
Напомним: ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что артист оставил после себя квартиру в 300 квадратных метром, которая оценивается в 100 миллионов рублей, а также загородный дом. Он отмечал, что на наследство актера могут претендовать: последняя супруга Михаила Кокшенова – Наталья Лепехина и две дочери артиста.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Михаила Кокшенова, сатирик Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни актера.