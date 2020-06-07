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7 июня • обновлено в 13:29
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Экс-жена Кокшенова отреагировала на слухи о многомиллионном наследстве актера

1.3т
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Экс-супруга Михаила Кокшенова Елена прокомментировала информацию о борьбе за многомиллионное наследство актера.

Так, по словам женщины, никто из близких не собирается претендовать на оставленное покойным имущество. Ведь "все уже давно поделено", передает "КП".

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно", – пояснила бывшая супруга артиста.

Елена также призналась, что Кокшенов подарил ей квартиру в Геленджике и не только, а также позаботился о всех своих близких. Она отметила, что актер "хорошо зарабатывал в свое время" и призвала перестать считать их имущество.

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

Фото: inc-news.ru

"Все давно поменялось. У нас другие дома, другие квартиры – совсем не то имущество, о котором пишут в интернете" – подытожила женщина.

Напомним: ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что артист оставил после себя квартиру в 300 квадратных метром, которая оценивается в 100 миллионов рублей, а также загородный дом. Он отмечал, что на наследство актера могут претендовать: последняя супруга Михаила Кокшенова – Наталья Лепехина и две дочери артиста.

Михаил Кокшенов с женой Натальей Лепехиной

Михаил Кокшенов с женой Натальей Лепехиной

Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Михаила Кокшенова, сатирик Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни актера.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Кокшенов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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