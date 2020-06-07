Экс-жена Кокшенова отреагировала на слухи о многомиллионном наследстве актера

Экс-супруга Михаила Кокшенова Елена прокомментировала информацию о борьбе за многомиллионное наследство актера.

Так, по словам женщины, никто из близких не собирается претендовать на оставленное покойным имущество. Ведь "все уже давно поделено", передает "КП".

Михаил Кокшенов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество – на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно", – пояснила бывшая супруга артиста.

Елена также призналась, что Кокшенов подарил ей квартиру в Геленджике и не только, а также позаботился о всех своих близких. Она отметила, что актер "хорошо зарабатывал в свое время" и призвала перестать считать их имущество.

Михаил Кокшенов Фото: inc-news.ru

"Все давно поменялось. У нас другие дома, другие квартиры – совсем не то имущество, о котором пишут в интернете" – подытожила женщина.

Напомним: ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что артист оставил после себя квартиру в 300 квадратных метром, которая оценивается в 100 миллионов рублей, а также загородный дом. Он отмечал, что на наследство актера могут претендовать: последняя супруга Михаила Кокшенова – Наталья Лепехина и две дочери артиста.

Михаил Кокшенов с женой Натальей Лепехиной Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Михаила Кокшенова, сатирик Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни актера.

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