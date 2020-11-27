Экс-жена Кензова об избиениях: угрожал ребенку 'выдавить глаза', мой мозг теперь, как у боксера

Экс-супруга украинского певца и телеведущего Олега Кензова Наталья Ермоленко, известная под псевдонимом Dj Мадонна, откровенно рассказала о браке с артистом и домашнем насилии.

По ее словам, она очень долго восстанавливалась – около 1,5 года. Об этом женщина заявила в интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала "Без комплексов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я никому не рассказывала. Это стыдно, реально стыдно. Журналисты хотели брать у него интервью, но каким-то невероятным образом к ним попала информация, что Олег Кензов избивает женщин, и они меня спросили: "Это правда?". Я сказала: "Это правда". Я больше не жертва. Я не боюсь. Я хочу, чтобы, если он болен, он лечился. Я хочу, чтобы правда все-таки восторжествовала", – сообщила Ермоленко.

Она считает, что Кензов "является психопатом", который мог ударить без повода. По словам экс-супруги, если у него "шизофренические расстройства, то он должен их лечить".

"Когда уже был ад, когда он меня избивал, я говорила: "Боже мой, а как ты в начале говорил, ты же мне рассказывал другое, ты же был другим, ты же как-то в начале так…", а он мне сказал: "Ты че, странная? Так это ж презенташка, всегда так сначала". Я никогда не забуду это слово "презенташка", – подчеркнула Dj Мадонна.

Женщина рассказала, что из-за издевательств певца ей приходилось часто закрываться в туалете.

"Он ложился на пол возле двери и говорил мне: "Ты, бл@ь, будешь слушать, ты – ш@ха!". Вот так он издевался всю ночь надо мной... Потом такое длилось целый день, я не понимала, что он от меня хочет", – призналась она.

Кроме того, по словам Ермоленко, Кензов даже однажды избил ее сына, когда тот заступился за маму.

"Он избил его, младший тогда описался. Потом он меня душил в кровати, он душил так, что я даже думать не могла. Я была в шоке – за что меня бить? Он ногами сбросил меня с кровати, я лежала голая на полу, мне было стыдно… Я не помню, сколько я лежала. Вообще он был неадекватен, угрожал ребенку выдавить глаза, мне прутом выдавить силикон из тела", – рассказала женщина.

Она добавила, что после побоев у нее начались проблемы с мозгом.

"У меня летал мозг, как у боксера. То есть, как мне врач простыми словами объяснил, из-за ударов мой мозг так летал по голове, что стал напоминать мозг борца. Вот так вот Кензов сделал из меня боксера", – подытожила Ермоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Ермоленко уже признавалась о том, что в браке с Олегом Кензовым была жертвой домашнего насилия.

Позже сам певец резко ответил на обвинения своей экс-жены. Он категорически отрицал все.