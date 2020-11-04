Экс-жена и дочь Петросяна заявили, что его новорожденный сын ему не родной: они требуют тест ДНК

Российская юмористка Елена Степаненко и дочь Евгения Петросяна Викторина заявили, что новая 31-летняя жена Татьяна Брухунова обманула сатирика, выдав чужого ребенка за его собственного.

В день своего 75-летнего юбилея Евгений Петросян сообщил, что снова стал папой. Мальчика назвали Ваганом. Однако близкие телеведущему женщины считают, что младенец не является его биологическим сыном, пишет "Комсомольская правда".

Новая жена Петросяна категорически отрицает то, что ребенка паре выносила суррогатная мать. Но при этом беременной Татьяну ни разу не видели.

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом "КП"

Елена Степаненко уверяет, что ее бывший муж на самом деле не отец Вагана.

"Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец? В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО, но что-то всё не получалось. Кто знает, так это или нет, но ведь еще года два назад в интернете гуляло видео, на котором Татьяна снята с заметным животом. Быть может, были неудачные попытки? Не получалось, и вдруг – вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве", – рассказала официальный представитель артистки.

Родная дочь комика Викторина также уверена, что в 75-летнем возрасте мужчина уже вряд ли способен к репродуктивным функциям.

"Мы опросили репродуктологов, и оказалось, что применение донорских клеток у возрастных пар стало просто рядовым явлением. Иногда врач договаривается с заказчицей, что мужчину не будут ставить в известность о том, что применяются донорские сперматозоиды", – сообщили инсайдеры "КП".

Евгений Петросян с сыном Ваганом "КП"

Кроме того, врач из центра ЭКО призналась, что увидеть документы о процедуре может только заказчица, а не ее муж. Впрочем, акушер-гинеколог призвала не быть столь категоричными и не спешить осуждать Татьяну.

"Если мужчине 75 лет, теоретически считается, что можно найти один-единственный живой сперматозоид и сделать оплодотворенную яйцеклетку. Это зависит от того, насколько работает репродуктивная система у мужчины", – объяснила Елена Дорощенко.

Но все же дочь и бывшая жена Петросяна требуют провести тест ДНК, чтобы установить истину.

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