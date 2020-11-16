Экс-жена Джигарханяна в смерти супруга винит его родственников: стали известны подробности

Экс-супруга умершего актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в смерти бывшего мужа винит его родственников. По ее словам, за ним плохо ухаживали.

Так, брак Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна многие не одобряли. Поэтому после развода супругам не давали общаться, пишет "ФАН".

"Эти запреты доходили до абсурда. Нам просто не давали видеться и общаться. Дошло до того, что у Армена Борисовича забрали телефон, чтобы он, не дай бог, не позвонил мне. Его никуда не выпускали из-за боязни встретить меня. Но я уверена, он бы вернулся ко мне", – утверждает бывшая супруга артиста.

Она отметила, что в последнее время актер был под постоянным присмотром сиделок. Кроме того, он перестал посещать светские рауты, его не пускали на работу, якобы стараясь, таким образом, сохранить его здоровье.

Экс-супруга Армена Джигарханяна в смерти бывшего мужа винит его родственников Экспресс газета

Цымбалюк-Романовская уверенна, что именно эти действия родственников погубили Джигарханяна.

"Вы же должны понимать, что такое артист! Он жил своим театром, он жил работой и это наполняло его энергией. А его сиделками окружили. Я советовалась с врачами, мне объясняли, что нужно делать. Если бы он вернулся в социум, то прожил бы дольше", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, приемный сын умершего актера Армена Джигарханяна Степан показал последнее фото отца перед смертью.