Экс-жена Брэда Питта пережила шок

Бывшая жена знаменитого голливудского актера Бреда Питта, тоже очень известная актриса Дженнифер Энистон, была шокирована своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэттью Перри.

Об этом она сама призналась на своей странице в Instagram 7 февраля.

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Отмечается, что сама Энистон завела аккаунт в этой соцсети только 15 октября 2019 года. Тогда же она поделилась фото постаревших главных героев сериала "Друзья". С тех пор актриса опубликовала еще пару десятков фото и собрала более 27 миллионов подписчиков.

Перри же завел Инстаграм только 9 февраля 2020 года, показав довольно печальное селфи:

В контексте этого Дженнифер показала фото с Мэттью Перри времен съемок "Друзей", где выразила свое удивление, что он присоединился к Instagram позже всех, учитывая, что в сериале работал с компьютерами и хорошо разбирался в технике.

Как известно, сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год и для большинства главных героев остался самой известной ролью, - другими работами прославилась только сама Энистон.

Мэттью Перри же играл Чендлера Бинга и отличился тем, что во время съемок страдал от наркотической зависимости, ввиду чего совсем не помнит события одного из сезонов ситкома.

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