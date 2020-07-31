Экс-жена Бондарчука во второй раз выходит замуж: кто стал избранником

Ольга Веркалец Люди 19:48, 31.07.2020 Обновлено: 20:19, 31.07.2020

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук выходит замуж за дизайнера Сергея Харченко.

Праздник состоится 15 августа, сообщил Telegram-каналу "Героиня Татлер" инсайдер, который тесно общается с бизнесвумен.

О романе 51-летней Бондарчук с 46-летним директором студии Bestinspace Design стало известно в конце 2018 года. У бизнесмена есть 7-летняя дочь Юнна от предыдущего брака, а у Светланы – 29-летний Сергей и 21-летняя Варвара.

Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко
Instagram @ a030aa

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году. Они прожили в браке 25 лет и вырастили двоих детей.

Светлана и Федор Бондарчук
LIVEstory

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Владимир Торсуева, сыгравший Электроника в фильме "Приключения Электроника", в пятый раз женился. Его избранницей стала врач из Украины Лилия.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украина нацелилась на проведение Олимпиады: у Зеленского озвучили детали

Украина отправила в Гаагу новые доказательства преступлений России в Крыму

Соблюдение карантина в Украине и Германии: правила пишут, чтобы их соблюдать

Критическая ситуация с COVID-19 будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год, – инфекционист

Кравчук рассказал о задачах, которые перед ним поставил Зеленский