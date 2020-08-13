Экс-жена Бондарчука устроила девичник перед свадьбой. Видео

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой с дизайнером Сергеем Харченко.

Подруга звезды Надежда Оболенцева опубликовала на своей странице в Instagram видео, снятое во время вечеринки в одном из заведений Москвы (Россия). На нем невеста танцует под хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза" (ролик смотрите ниже).

Для своего девичника Светлана выбрала черное платье на тонких бретелях и корону. Вечерний образ она дополнила крупными серьгами и ярким макияжем.

На мероприятии также были замечены дизайнер Вика Газинськая и модельер Андрей Бартенев.

Вика Газинская была замечена на девичнике Бондарчук скриншот Instagram

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко состоится 15 августа. У бизнесмена есть 7-летняя дочь Юнна от предыдущего брака, а у Светланы – 29-летний Сергей и 21-летняя Варвара.

Бондарчук и Харченко Instagram @sirg74

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