Известная российская актриса и бывшая жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором предстала полностью голой.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, отметив, что кадр сделала их с Константином девятилетняя дочь Анна.

"Дочь взяла телефон и сказала: "Я фотографирую так же хорошо, как папа". Ну и реально художественно сняла маму", – написала Мороз.

Дарья Мороз позирует полностью голой (Instagram Дарьи Мороз)

Поклонники в комментариях к публикации отметили, что у дочери актрисы настоящий талант, а также засыпали саму Дарью комплиментами.

"Нет слов, фото очень красивое! У вас растет талантливая дочка", "Пусть не останавливается. Личный фотограф – это круто", "Огонь! Дочь знает толк в хороших фото", "Очень сексуальная", "Ух ты, фигура просто супер", – написали люди.

Экс-жена Богомолова Дарья Мороз показала сделанное дочерью голое фото

Экс-жена Богомолова Дарья Мороз показала сделанное дочерью голое фото

Экс-жена Богомолова Дарья Мороз показала сделанное дочерью голое фото

Экс-жена Богомолова Дарья Мороз показала сделанное дочерью голое фото

Экс-жена Богомолова Дарья Мороз показала сделанное дочерью голое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский режиссер Константин Богомолов показал фото своей жены, ведущей Ксении Собчак, на котором она позировала обнаженной по пояс.