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18 октября • обновлено в 10:16
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Экс-жена Абрамовича вышла замуж: раскрыты подробности свадьбы

2.3т Читать материал на украинском

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого милллиардера Ставроса Ниархоса.

Так, пара встречалась около двух лет. Свадьба влюбленных состоялась в минувшие выходные в Париже, сообщает Us Weekly.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Фото: spletnik

По словам издание, которое ссылается на очевидцев, церемония бракосочетания Жуковой и Ниархоса была очень "скромной и уютной", а в числе гостей присутствовали только самые близкие друзья: Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и другие.

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Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Фото из Instagram

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Фото из Instagram

Напомним, в 2017-м Даша Жукова и Роман Абрамович объявили о разводе. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Спустя несколько месяцев после официального заявления о расставании Даша была замечена в компании Ставроса в Майами.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос c друзьями

Даша Жукова и Ставрос Ниархос c друзьями

Фото: spletnik

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу вышла замуж. Роскошная свадьба артистки с бизнесменом Александром состоялась в Венеции.

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Персоны
Роман Абрамович Даша Жукова
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