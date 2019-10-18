Экс-жена Абрамовича вышла замуж: раскрыты подробности свадьбы

Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого милллиардера Ставроса Ниархоса.
Так, пара встречалась около двух лет. Свадьба влюбленных состоялась в минувшие выходные в Париже, сообщает Us Weekly.
Даша Жукова и Ставрос Ниархос
Фото: spletnik
По словам издание, которое ссылается на очевидцев, церемония бракосочетания Жуковой и Ниархоса была очень "скромной и уютной", а в числе гостей присутствовали только самые близкие друзья: Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и другие.
Даша Жукова и Ставрос Ниархос
Фото из Instagram
Даша Жукова и Ставрос Ниархос
Фото из Instagram
Напомним, в 2017-м Даша Жукова и Роман Абрамович объявили о разводе. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Спустя несколько месяцев после официального заявления о расставании Даша была замечена в компании Ставроса в Майами.
Даша Жукова и Ставрос Ниархос c друзьями
Фото: spletnik
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