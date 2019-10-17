"Задолжал 38 миллионов": экс-возлюбленный Заворотнюк попал в громкий скандал

Российский актер и продюсер, а также бывший гражданский супруг коллеги Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов, лишился своей московской квартиры из-за долгов перед банком Волгограда.

Как сообщает "Комсомольская Правда", артист брал кредит на съемки фильмов, однако деньги вовремя не вернул и оказался должен банку 38 млн рублей.

"Наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы. Он должен нам порядка 38 млн рублей", — рассказал представитель юридического отдела Нокссбанка.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк Фото: ok-magazine.ru

По данным источника издания, приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова. Ее уже оценили, однако отмечается, что эта сумма весь долг не погасит.

"Приставы уже арестовали одну из трех квартир Жигунова — однушку на Мосфильмовской (40 кв. м). В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 млн рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет", — добавил источник.

Сергей Жигунов Фото: kp.ru

Помимо недвижимости, под угрозой также находились фильмы, которые были спродюсированны Жигонувым — судебные приставы хотели продать их в счет долга. Но, как выяснилось, артиста вряд ли можно назвать успешным кинодеятелем. Шесть лет назад он одолжил у бизнес-партнера Сергея Обидина 8,44 миллиона рублей, но не вернул их. В результате Сергей передал во владение Обидину права на девять проектов, среди которых оказались полюбившиеся многими сериалы "Графиня де Монсоро", "Королева Марго", "Сердца трех".

Сергей Жигунов Фото: rg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что Сергей Жигунов не платил гонорары некоторым актерам и режиссерам.

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