Экс-возлюбленный Волочковой подал на балерину в суд: требует 130 млн

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой, бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд и требует возместить ему 130 миллионов рублей. Так, мужчина заявил, что балерина использовала его "в целях неосновательного обогащения".

Об этом сообщает "Комсомольская правда". В исковом документе Фоменко сообщил, что в 2014 году сожительствовал с Волочковой и помог ей сделать ремонт в новом доме, стоимость которого составила 30 миллионов рублей. Однако, когда работы были почти завершены, пьяная балерина выгнала рабочих и разорвала отношения с Фоменко. В итоге строительная бригада выставила счета бизнесмену.

Анастасия Волочкова и Владислав Фоменко (источник – kp.ru)

"Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом", – написал Фоменко. Именно из-за этой ситуации, как утверждает предприниматель, его приговорили к 2,5 года лишения свободы за мошенничество.

В свою очередь Волочкова обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. По словам Фоменко, из него сделали посмешище, это причинило ему вред и страдания, вследствие чего у мужчины началась затяжная депрессия. За возмещение морального ущерба бизнесмен потребовал еще 100 миллионов рублей.

Владислав Фоменко подал иск в суд (источник – kp.ru)

Владислав Фоменко подал иск в суд (источник – kp.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владислав Фоменко заявлял, что Анастасия Волочкова была беременна от него. Он также признавался, что пытался узнать у балерины, где их ребенок, ведь они разошлись еще до его появления на свет.