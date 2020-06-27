Экс-возлюбленный Волочковой подал на балерину в суд: требует 130 млн
Бывший бойфренд Анастасии Волочковой, бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд и требует возместить ему 130 миллионов рублей. Так, мужчина заявил, что балерина использовала его "в целях неосновательного обогащения".
Об этом сообщает "Комсомольская правда". В исковом документе Фоменко сообщил, что в 2014 году сожительствовал с Волочковой и помог ей сделать ремонт в новом доме, стоимость которого составила 30 миллионов рублей. Однако, когда работы были почти завершены, пьяная балерина выгнала рабочих и разорвала отношения с Фоменко. В итоге строительная бригада выставила счета бизнесмену.
"Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом", – написал Фоменко. Именно из-за этой ситуации, как утверждает предприниматель, его приговорили к 2,5 года лишения свободы за мошенничество.
В свою очередь Волочкова обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. По словам Фоменко, из него сделали посмешище, это причинило ему вред и страдания, вследствие чего у мужчины началась затяжная депрессия. За возмещение морального ущерба бизнесмен потребовал еще 100 миллионов рублей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владислав Фоменко заявлял, что Анастасия Волочкова была беременна от него. Он также признавался, что пытался узнать у балерины, где их ребенок, ведь они разошлись еще до его появления на свет.