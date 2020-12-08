Экс-возлюбленная звезды "Друзей" Мэттью Перри заявила, что актер отправлял ее беременную за наркотиками

Бывшая возлюбленная американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри – Кайти Эдвардс заявила, что артист заставлял ее на пятом месяце беременности ходить по героин и кокаин к дилеру.

Так, Кайти и Мэттью встречались в начале 2000-х, после чего остались друзьями. Инциденты происходили в 2011 году, когда Перри переживал особенно тяжелый период своей зависимости. По словам Эдвардс, она соглашалась забирать наркотики для актера, чтобы защитить его, когда он изо всех сил пытался справиться со своей проблемой, сообщает издание The Sun.

"Он говорил: "Никто не собирается останавливать беременную девушку. Не волнуйся". Он настраивал меня и говорил: "Хорошо, иди по этому адресу и познакомься с этим человеком, они выйдут и передадут тебе сумку". Мы открывали пакет, иногда это были таблетки, кокаин, иногда героин и крэк, это было похоже на шведский стол, никогда не знаешь, что получишь", – поделилась женщина.

Она также добавила, что иногда доставляла Мэттью запрещенные вещества на съемки ситкома "Мистер Саншайн". Когда друзья и коллеги актера начали от него отдаляться из-за этого, Перри обратился за медицинской помощью и прошел третий курс реабилитации. Предыдущие были в 1997 и 2001 годах.

"Его ближайшее окружение не хотело иметь с ним ничего общего. Они не хотели видеть его таким, это было действительно сложно... Были времена, когда я думала: как можно принимать столько наркотиков и не умереть? 80 таблеток викодина в день – это смертельная доза", – заявила Кайти.

По словам Эдварс, сейчас Перри сумел побороть свою зависимость и обрел счастье в новых отношениях. Актер готовится к свадьбе со своей девушкой, литературным менеджером Молли Гурвиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, который недавно объявил о помолвке, впервые показал свою избранницу Молли Гурвиц.