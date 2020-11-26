Экс-возлюбленная Жени Кота изменила ему с солистом группы Quest Pistols

Известный хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Женя Кот откровенно признался, что его бывшая возлюбленная Мариам Туркменбаева изменила ему.

Девушка начала отношения на стороне с одним из участников группы Quest Pistols. Об этом Кот рассказал в интервью для телеканала "Украина".

Как стало известно, в течение трех лет отношений знаменитость часто ссорился с Туркменбаевой. И однажды он понял, что она ему изменила.

Выяснилось, что девушка известного хореографа начала встречаться с Антоном Савлеповым.

"Мне приснилось их совокупление. Когда Мариам вернулась, я ей рассказал, как все было. Она ответила: "Да, это так", – сообщил Кот.

Женя Кот признался, что его бывшая возлюбленная изменила ему Elle.ua

Он отметил, что даже узнав об измене, был готов на тот момент ей все простить. Но Туркменбаева уехала на концерт, а когда вернулась, то собрала вещи и ушла.

"Мариам рассказала мне потом, что Савлепов ее подставил и все-таки остался с женой. Жена Антона тоже знала об измене", – добавил знаменитость.

Кроме того, Кот пытался забыть эту ситуацию с помощью алкоголя и секса на одну ночь. Хореограф признался, что ему тогда было очень тяжело.

"Я ходил в загул пару раз. Причем загул был очень сильным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из самых ярких участников проекта "Танці з зірками" Женя Кот тайно женился. Его избранницей стала танцовщица и хореограф Наталья Татаринцева .