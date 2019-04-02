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Экс-возлюбленная ДиКаприо показала себя без одежды

1.4тЧитать материал на украинском

26-летняя датская модель Нина Агдал, ранее возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в Instagram эротической фотосессией.

На личной странице в соцсети знаменитость показалась без одежды, лишь прикрыв грудь руками. Всего за несколько часов пост знаменитости оценили лайками более 50 тысяч фолловеров.

Resting Beach Face 🐚🌿

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

Судя по всему, модель сейчас проводит время на очередном курорте, откуда и публикует пикантные фото.

Помимо лайков, снимок собрал сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись оценивать внешность и спортивную фигуру модели.

"Красотка", "Очень хороша собой", "Ух, горячая штучка", - отметили под фото.

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Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Weekend attire 👙

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

Читайте также на OBOZREVATEL, как исхудавший Леонардо Ди Каприо удивил фанов внешним видом. Как стало известно позже, актер сбросил лишний вес благодаря жесткой диете и изнуряющим занятиям спортом ради роли в фильме культового режиссера.

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Персоны
Нина АгдалЛеонардо ДиКаприо
Теги
Instagramмодель
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