Экс-возлюбленная ДиКаприо показала себя без одежды

26-летняя датская модель Нина Агдал, ранее возлюбленная голливудского актера и знаменитого холостяка Леонардо Ди Каприо, восхитила подписчиков в Instagram эротической фотосессией.

На личной странице в соцсети знаменитость показалась без одежды, лишь прикрыв грудь руками. Всего за несколько часов пост знаменитости оценили лайками более 50 тысяч фолловеров.

Судя по всему, модель сейчас проводит время на очередном курорте, откуда и публикует пикантные фото.

Помимо лайков, снимок собрал сотни комментариев, в которых пользователи сети принялись оценивать внешность и спортивную фигуру модели.

"Красотка", "Очень хороша собой", "Ух, горячая штучка", - отметили под фото.

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Напомним, Нина Агдал стала довольно востребованной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

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