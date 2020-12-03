Экс-вокалистка группы 'Ленинград' Вокс заявила о сексуальных домогательствах известного режиссера

Экс-вокалистка скандальной российской группы "Ленинград" Алиса Вокс обвинила популярного режиссера Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Это произошло, когда ей было 17 лет, в тот момент она снималась в сериале "ОБЖ".

По словам знаменитости, эту жесткую историю ей пришлось вычеркнуть из памяти на несколько лет. Соответствующе заявление Вокс сделала на YouTube-канале шоу "Изнанка. Женщины" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главный режиссер Максим Демченко пригласил меня на дачу вместе с большой компанией. Все это происходило при моей маме, такая легкая беседа. Мне тогда было 17, ему около 40, женат. Не знаю, как мама могла ничего не заподозрить. Закончилось все плачевно: ночью, провожая меня в комнату, этот человек лег со мной на кровать и сказал: "Ты можешь меня приласкать?" – сообщила экс-вокалистка.

После этого, придушивая подушкой, режиссер заставил девушку удовлетворять его. Она попросила мужчину не трогать ее, так как была девственницей – это и спасло звезду в тот момент.

Тогда Вокс не обратилась в полицию, но спустя столько лет решила дать истории огласку, потому что обнаружились другие жертвы Демченко.

"Сначала ты думаешь, что одна прошла через это, а потом появляется вторая девочка, третья, пятая, десятая… Таких случаев очень много, и есть истории пострашнее моей. Мы собрали чат пострадавших и сейчас будем добиваться проверки в отношении Демченко", – отметила певица.

Отметим, что 24 марта 2016 года Вокс ради сольной карьеры покинула коллектив группы "Ленинград" после трех с половиной лет работы.

В марте 2018 года певица дала откровенное интервью о самых неприятных моментах за период сотрудничества с эпатажным музыкантом Сергеем Шнуровым.

Также она рассказала о сексуальных домогательствах и постоянных неприличных шутках со стороны лидера бэнда Сергея Шнурова, с которыми она столкнулась за годы работы в музыкальном коллективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алису Вокс высмеяли в социальных сетях за концерт в Киеве.