Российская певица и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором позировала без трусов.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она предстала в одной лишь короткой блузе, под которую также не надела бюстгальтера.

Экс-"ВИА Гра" показала голое тело без белья (Instagram Татьяны Котовой)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо эффектного кадра Котовой, и засыпали ее комплиментами.

Экс-"ВИА Гра" показала голое тело без белья. Фото

Экс-"ВИА Гра" показала голое тело без белья. Фото

Экс-"ВИА Гра" показала голое тело без белья. Фото

Экс-"ВИА Гра" показала голое тело без белья. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Котова поделилась серией эротических снимков, на которых позировала практически без одежды.