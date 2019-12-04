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4 декабря • обновлено в 06:13
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Экс-"ВИА Гра" обнажилась для эротического фото

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Бывшая участница группы "ВИА Гра", российская телеведущая и актриса Татьяна Котова вызвала в сети ажиотаж эротическим фото.

Звезда в пикантной позе предстала перед камерой в откровенном белье, показав голые ягодицы поклонникам. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"До Нового Года осталось 28 дней", – подписала она под пикантным снимком.

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Столь откровенный кадр не оставил поклонников равнодушными. В комментариях написали, что у Котовой роскошная фигура.

Татьяна Котова в белье - эротическое фото

Татьяна Котова в белье - эротическое фото

instagram/kottova

"Таня, я телефон из рук выронил", "Классная фигура", "Какая же вы сексуальная! Ух, и самое главное, что умеете правильно подать это. В вашей сексуальности нет ни капли пошлости", "Богиня красоты", "Аппетитная девушка", "Прекрасна, как роза", – отреагировали фолловеры.

Экс-"ВИА Гра" обнажилась для эротического фото
Экс-"ВИА Гра" обнажилась для эротического фото
Экс-"ВИА Гра" обнажилась для эротического фото
Татьяна Котова в роскошном платье

Татьяна Котова в роскошном платье

instagram/kottova

Татьяна Котова схватилась за грудь

Татьяна Котова схватилась за грудь

instagram/kottova

Татьяна Котова - соблазнительное фото

Татьяна Котова - соблазнительное фото

instagram/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Котова анонсировала выход новой песни, проиллюстрировав фотографией, выполненной в голливудском стиле. Она позировала в роскошном платье и платке на голове.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Татьяна Котова
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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