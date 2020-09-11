Экс-ведущая ТСН Бориско призналась в кризисе после увольнения с "1+1"

Экс-ведущая программы новостей "ТСН" Юлия Бориско, которая недавно покинула телеканал "1+1" после 19 лет работы, рассказала о кризисе из-за увольнения.

Как написала звезда на своей странице в Facebook, когда в жизни наступает сложный период, его нужно воспринимать как должное, как "силу роста".

Бориско также вспомнила, что 10 лет назад пережила три кризиса, один из которых произошел из-за смерти мамы. Тогда женщина поняла, что такие "удары судьбы" являются жизненными испытаниями, которые должны чему-то научить. Теперь ведущая переживает еще один сложный период из-за увольнения с телеканала.

Бориско уволилась с телеканала после 19 лет работы. Facebook Юлия Бориско

"Этот кризис намерена пройти с еще большим уровнем сознания и доверием к жизни. Пока из достижений: вернулся сон и почти прошел дерматит на лице, который больше года делал меня похожей на Иова. Целыми днями я брожу по городу и одновременно развалиной бывшей карьеры. Так из тела и психики выходят токсины", – поделилась телеведущая.

Бориско рассказала о кризисах в своей жизни. Facebook Юлия Бориско

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.