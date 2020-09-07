Экс-участницы группы "ВИА Гра" поразили сеть выступлениями на "Танцях з зірками". Видео

По результатам второго выпуска шоу "Танці з зірками" в лидерах оказались бывшие участницы группы "ВИА Гра": Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком и Санта Димопулос с Максом Леоновым. Каждая пара получила от судей по 37 баллов.

Пользователей сети также поразили выступления певиц. Поклонники проекта активно следят за противостоянием двух звезд, даже судьи отметили, что между бывшими участницами "ВИА Гры" будет ожесточенная борьба. Их выступления разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Мейхер и Васюк продемонстрировали страстную самбу под песню Shakira – La Tortura, а Димопулос и Леонов – чувственный вальс под хит Michael Jackson – Earth Song.

Выступление Мейхер и Васюка. скриншот видео

В сети высоко оценили выступления певиц, но и нашлись те, кому не понравилось то, что их танцы сравнивают, ведь из-за этого создается "искусственное соперничество". Отметим, что артистки также утверждают, что между ними вражды нет.

"Сценаристы ничего другого не могут придумать, как противостояние Надежды и Санты! А ничего, что есть еще и другие пары на паркете, а победитель будет один", "Зачем людей сталкивать лбами и создавать искусственное соперничество?", "Санта танцует лучше, чем Мейхер", – написали в комментариях.

Пользователи сети отметили, что им не нравится сравнение Надежды и Санты. Скриншот

Пользователи сети негативно отреагировали на сравнение выступлений певицы. Скриншот

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк: смотреть выступление

Санта Димопулос и Макс Леонов: смотреть выступление

Как сообщал OBOZREVATEL, беременная Илона Гвоздева, которая покинула "Танці з зірками" во втором выпуске вместе с юмористом Дмитрием Танковичем, прокомментировала вылет из шоу. Также хореограф обратилась к хейтерам, которые активно ее осуждали за участие в проектах на последних месяцах беременности.