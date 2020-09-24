Экс-участница "Танців з зірками" Каминская подогрела слухи о романе с Дикусаром

Украинская певица и участница шоу "Танці з зірками" Слава Каминская заинтриговала поклонников новым фото со своим партнером по паркету Дмитрием Дикусаром.

Соответствующий снимок звезда, которая покинула проект в третьем эфире, опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном кожаном платье рядом с Дмитрием, который был одет в классический черный костюм. Свою публикацию Каминская дополнила нежным текстом, адресованным Дикусару.

"Мой партнер, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ничто не бывает так вовремя как человек. С его плечом, поддержкой и умными мыслями", – написала Каминская, сопроводив текст эмодзи в виде красного сердечка.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (Instagram Славы Каминской)

Отметим, что поклонники сразу же начали предполагать то, что между парой более чем дружеские отношения.

"Красиво смотритесь вместе", "Походу на носу еще один брак", "Интригуете! А пара симпатичная", "Дикусар с кем танцует, с тем и встречается", "У вас роман? Они что-то скрывают от нас", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого расставания.