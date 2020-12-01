Языковой конфликт и панические атаки: Саша Кугат рассказала об участии в "Супер Топ-модель по-украински"

В седьмом выпуске шоу "Супер Топ-модель по-украински" Саша Кугат покинула проект по собственному желанию. В прямом эфире в Instagram модель раскрыла, что именно подтолкнуло ее уйти.

OBOZREVATEL узнал, почему Кугат решилась на такой поступок и почему ей не удалось пройти фотосессию, которая должна была стать ее сильным местом.

Оказалось, что Саша Кугат пришла в модельный бизнес не сразу. Сначала ей пришлось пройти тернистый путь и принять много отказов от модельных агентств, прежде чем ее нестандартную внешность оценили.

На вопрос, почему же она не сдалась при таком количестве отказов, девушка честно ответила: "Когда мне говорят на что-то "нет", то мне еще больше хочется".

Саша Кугат призналась, что повлияло на ее решение. Instagram Саши Кугат

Также Кугат призналась, что у нее были проблемы с лишним весом. Она весила на 8 килограммов больше, чем сейчас.

Кроме это, экс-участница проекта прокомментировала волнующий многих вопрос о языковом конфликте на шоу. Так, она раскрыла, почему с другими участницами разговаривала только на русском языке, а с экспертами – на украинском.

"Меня родители научили отвечать на том языке, на котором ко мне обращаются. Когда обращались на украинском, тогда отвечала на украинском. Когда на русском – тогда на русском", – ответила Кугат.

Саша Кугат рассказала также, почему ушла из проекта. По ее словам, все, что она сказала на шоу – правда (в эфире шоу девушка призналась, что "недостаточно универсальна, для того, что стало там происходить". – Ред.).

"Мне никто не говорил уходить, это не сценарий. Это я сама", – подытожила модель.

Также она добавила, что панические атаки перед камерой у нее уже случались. Так, Саша вспомнила свое участие в реалити "Супермодель по-украински". Тогда девушка запаниковала во время фотосессии с вакуумным пакетом.

"В эпизоде, где я вылетела, нужно было фотографироваться в вакуумном пакете. С него откачали воздух, и нужно было дышать через трубку. У меня и до этого были звоночки клаустрофобии, а вот сейчас меня жестко подстегнуло. Начинало колотиться сердце, я начинала задыхаться", – вспоминает Саша.

Саша Кугат призналась, что повлияло на ее решение. Instagram Саши Кугат

Также Кугат сравнила свое участие в двух проектах и отметила, что во время съемок и некоторое время после шоу "Супермодель по-украински", у нее было довольно много хейтеров. Сейчас же их практически нет.

"Реальную разницу заметила в том, что сейчас у меня вообще нет хейтеров. Ни один человек не написал мне гадость, кроме: "Ты слишком худая", "Твоя худоба нездорово выглядит" по сравнению с первым проектом", – поделилась модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Супер Топ-модель по-украински" покинули сразу две участницы. После командировки в Херсонскую область ушли с проекта Саша Кугат и Марго Верховцева.