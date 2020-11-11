Экс-участница "Супер Топ-модель по-украински" о школьном буллинге: окунали головой в унитаз и тушили о руки окурки

Экс-участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" Аня Сулима откровенно рассказала о буллинге в школьные годы.

По ее словам, в современном мире дети очень жестокие. Об этом она заявила в интервью "Фактам".

"Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг – две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой. Мне могли дать "леща", а я молча сидела на задней парте и терпела. Очень сильно била девочка Зина, которая на несколько лет старше. До сих пор хожу со шрамами – меня держали и тушили о руки окурки", – сообщила Сулима.

Аня Сулима рассказала о буллинге в школьные годы IVETTA.UA

Она считает, что ни один человек не имеет права трогать другого хотя бы пальцем, тем более издеваться. Позже девушка смогла поменяться, но, по ее словам, большинство не могут и ходят потом затюканные и забитые.

"Дети сейчас очень жестокие. Прошу, если у вас в классе есть тихушник-изгой, не гнобите его, не убивайте, ведь буллинг действительно убивает! Я когда-то хотела спрыгнуть с крыши, потому что "вывозить" это все в детском возрасте невероятно сложно. Мы люди, а не животные. Помогайте друг другу, умоляю. Родители, обращаюсь к вам: мало слушать ребенка, его надо еще и слышать. Именно из-за того, что меня не слышали, я очень рано повзрослела и должна была сама стоять за себя, решать свои проблемы", – добавила модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински" закончился неожиданным решением экспертов: проект Нового канала покинула одна из фавориток – Даша Майстренко.