Экс-участница 'Супер Топ-модель по-украински' о школьном буллинге: окунали головой в унитаз и тушили о руки окурки

Экс-участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" Аня Сулима откровенно рассказала о буллинге в школьные годы.

По ее словам, в современном мире дети очень жестокие. Об этом она заявила в интервью "Фактам".

"Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг – две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой. Мне могли дать "леща", а я молча сидела на задней парте и терпела. Очень сильно била девочка Зина, которая на несколько лет старше. До сих пор хожу со шрамами – меня держали и тушили о руки окурки", – сообщила Сулима.

Она считает, что ни один человек не имеет права трогать другого хотя бы пальцем, тем более издеваться. Позже девушка смогла поменяться, но, по ее словам, большинство не могут и ходят потом затюканные и забитые.

"Дети сейчас очень жестокие. Прошу, если у вас в классе есть тихушник-изгой, не гнобите его, не убивайте, ведь буллинг действительно убивает! Я когда-то хотела спрыгнуть с крыши, потому что "вывозить" это все в детском возрасте невероятно сложно. Мы люди, а не животные. Помогайте друг другу, умоляю. Родители, обращаюсь к вам: мало слушать ребенка, его надо еще и слышать. Именно из-за того, что меня не слышали, я очень рано повзрослела и должна была сама стоять за себя, решать свои проблемы", – добавила модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертый выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински" закончился неожиданным решением экспертов: проект Нового канала покинула одна из фавориток – Даша Майстренко.