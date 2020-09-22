Экс-участник "Ласкового мая" оказался одним из руководителей знаменитой секты

В Курагинском районе Красноярского края РФ задержали основателя "Секты Виссариона" Сергея Торопа, а также его соратника – экс-барабанщика "Ласкового мая" Вадима Редькина.

Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Отмечается, что мужчины были обнаружены спецназом ФСБ в поселке Жаровск в 20 километрах от Петропавловки. Это место последователи церкви называют "Обителью Рассвета". Сейчас их вывезли на вертолете в неизвестном направлении (фото и видео смотрите ниже).

На фото – на переднем плане задержанный "пророк Виссарион" (Сергей Тороп), сзади – его соратник Вадим Редькин (экс-барабанщик "Ласкового мая"). sledcom.ru

Задержанным предъявят обвинения по двум статьям – 111 и 239 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". В случае признания вины лидеров секты им может грозить штрафы до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 12 лет.

К слову, Вадим Редькин работал пресс-секретарем Виссариона, его часто называли "правой рукой нового Христа". В прошлом он пел в ансамбле "Интеграл", созданном Бари Алибасовым, и выступал с группой "Ласковый май".

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