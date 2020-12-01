Экс-участник "Холостячки" Шатырко: я влюбился и хотел угодить, но женщинам это не нравится

Певец и шоумен, участник проекта "Холостячка" на СТБ Андрей Шатырко, который покинул шоу на шестой неделе, рассказал, как пережил уход из программы.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL Шатырко назвал свои главные ошибки на "Холостячке" и озвучил имя участника, который, по его мнению, достоин строить отношения с Ксенией Мишиной. Также, по случаю ухода из шоу Андрей презентовал трогательный клип на песню "Плачь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам экс-участника реалити, он действительно влюбился в Ксению, и именно это помешало ему проявить себя в полной мере. При этом мужчина считает, что не допустил грубых ошибок во время общения с Мишиной.

Андрей Шатырко и Ксения Мишина. Instagram Андрея Шатырко

"Я считаю, что когда человек влюблен, он иногда преувеличивает внимание, желание понравиться и просто делает глупости. Ошибки не было, я просто влюбился и пытался делать все, чтобы ей понравилось. А это не всегда нравится женщинам", – поделился Андрей.

Он также добавил, что после проекта они с главной героиней "Холостячки" продолжили общаться, но мужчина старается это не обсуждать публично.

Кроме этого, по словам Шатырко, из оставшихся в проекте участников на победу в реалити наиболее заслуживает юрист Евгений Ковтуненко.

"Я считаю, что Евгений Ковтуненко больше других заслуживает строить отношения с Ксенией Мишиной. Он – это я через 7 лет: сдержанный, умный, мужественный и достаточно активный и в бизнесе, и по жизни", – высказался Андрей Шатырко.

Андрей Шатырко рассказал, почему ушел из "Холостячки". Instagram Андрея Шатырко

Что касается тех, с кем ему не удалось построить дружеские отношения на протяжении участия в проекте "Холостячка" – Шатырко назвал двоих экс-участников реалити:

У меня не получалось общаться только с Назаром Дзивульским и Константином Скрипарчуком.

"Они достаточно поверхностно общались со мной и с другими участниками", – подытожил Андрей.

Шатырко и Мишина на проекте "Холостячка". Instagram Андрея Шатырко

Отметим, после ухода из реалити-шоу "Холостячка", Андрей Шатырко презентовал откровенную песню "Плачь", которая знаменует завершение истории между ним и Ксенией Мишиной. Клип за первые два дня после премьеры набрал более одного миллиона просмотров на YouTube.

"Я душу вложил в проект "Холостячка", поэтому душу мою не трогайте. Я открылся Ксении со своей стороны искреннего романтика. В этом есть я. Но стоит не забывать также о моей мужской, сильной и крепкой стороне, которую я просто не раскрыл в ходе реалити. Я полностью прожил этот проект", – поделился шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске реалити "Холостячка" Андрей Рыбак организовал романтическое свидание с Ксенией Мишиной. Участник сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с главной героиней SPA. К слову, в конце вечера состоялся долгожданный поцелуй пары.