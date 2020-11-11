Экс-телохранитель Джоли и Питта раскрыл их главный страх

София Ковнир Люди 21:21, 11.11.2020 Обновлено: 22:00, 11.11.2020

Бывший телохранитель голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Марк Биллингем рассказал о главном страхе знаменитостей.

По его словам, больше всего звезды переживали, что их детей могут похитить, и очень серьезно относились к их окружению, пишет "Woman's Day".

"Работать с такими известными людьми было здорово. Я многому научился у них, они многому научились у меня, и прелесть совместной работы заключалась во взаимном уважении", – сообщил Марк.

Марк Биллингем рассказал о главном страхе Анджелины Джоли и Брэда Питта
PeopleTalk

Также он добавил, что единственное, что его удивляло в поведении артистов, это "то, что у них было время на все – от семейной жизни до работы и благотворительности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 56-летний голливудский актер Брэд Питт расстался со своей возлюбленной 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.

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