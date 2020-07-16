Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Экс-супругу российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Елену и ее семью выселили из квартиры из-за долгов.

Пригожина и ее нынешний муж заложили жилье. В течение нескольких лет пара старательно выплачивала долг компании, чтобы вернуть квартиру обратно. Но недавно возникли серьезные проблемы, пишет издание MASH в Telegram.

Первая семья Иосифа Пригожина 24см

Суд удовлетворил иск компании "Бенефит" и Елена потеряла право пользоваться жильем, поэтому ее семья должна была выселиться. Таким способом в пользу компании "Бенефит" взыскали задолженность в размере 4 миллионов рублей (1,5 млн гривен).

Отметим, что у Елены и Иосифа есть двое детей: 31-летний Дмитрий и 23-летняя Даная. Их дочь уже год живет отдельно от матери и отца. Хотя и Пригожин ей помогает, но она надеется, что сможет достичь всего сама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин рассказал о том, как переболел опасной болезнью, гриппом H1N1, в 2009 году.